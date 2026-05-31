◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週第２日▽早大５ｘ―４慶大（３１日・神宮）東京六大学野球春季リーグ戦最終週の早慶２回戦は、天皇陛下と長女の愛子さまが神宮球場に来場された中で行われた。今年創設１０１周年を迎えた同リーグでは、１９９４年春の早慶戦を当時の天皇、皇后両陛下（現上皇、上皇后両陛下）が観戦して以来、３２年ぶりの天覧試合となった。４回表終了後、神宮球場のバックネット裏の貴賓席にお二人が姿を