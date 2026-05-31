◆静岡県高校総体サッカー▽準決勝浜松開誠館１―１（ＰＫ４―２）磐田東（３１日、藤枝総合運動公園サッカー場）準決勝が行われ、磐田東は浜松開誠館にＰＫ戦で敗れた。前半３９分にＦＷ高田心羽（３年）のゴールで先制したものの、後半２９分に追いつかれ、４年ぶりの決勝進出を逃した。前日の準々決勝では東海大静岡翔洋にＰＫ戦で勝っているが、相手のキックを２本止めたのがＧＫ小沢周央（３年）だった。この日も守護神