本州で初めてとなる国の特別天然記念物トキの放鳥が31日午後、石川県羽咋市で行われました。午前4時ごろ、石川県羽咋市に到着したトキ。放鳥されるのは1歳から12歳までの18羽です。午後3時半ごろ、秋篠宮ご夫妻が出席されて放鳥。見学した人「思ったよりきれいだった」「最高だった。ぞくっとした」「きれいだった。（Q．どこがきれいだった）羽の内側の朱鷺色のところ」羽咋市の余喜グラウンドゴルフ場で8羽が木箱から直接放鳥。