「ファーム・交流戦、巨人２−０阪神」（３１日、Ｇタウン）阪神は打線が３安打と沈黙。先発の今朝丸は６回２失点の力投も２死からの失点が痛かった。６連敗となった平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−先発の今朝丸は６回２失点。「もったいないな。２アウトからの四球とホームランってところで。いいピッチングしてただけにな。特にリチャードの長打だけはってところでの一発。１軍でも４番を張ったことのある選手だ