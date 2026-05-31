「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）１番人気のロブチェンが２０２０年コントレイル以来、史上２５頭目の皐月賞＆ダービーの２冠を達成した。ＪＲＡ年間プロモーションキャラクターを務める竹内涼真と見上愛がプレゼンターとして登場した。見上は胸元に馬のモチーフの装飾がほどこされた黒を基調としたシックなワンピースで登場。その可憐な姿にＳＮＳなどでは「可愛さが限界突破」、「負けた分は見上愛さまのお顔を眺め