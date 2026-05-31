タレントの我妻ゆりかが、30日放送のテレビ東京系『生きるを伝える』（後8：55）に出演。「補聴器をつけた天使」という愛称で活躍している我妻だが、幼少期から今までを語った。【動画】“補聴器をつけた天使”我妻ゆりか、幼少期のコンプレックス告白我妻は幼少期に保育士の呼びかけに反応しないことから、感音性難聴がわかった。以降、補聴器をつけて生活を送ったが、我妻は「（小学生の頃に）音が取れなくて、音痴だという