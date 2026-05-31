高い炊飯器と安い炊飯器はどっちが美味しいの？街の人やプロの料理人による食べ比べで徹底調査！さらに、1玉18円のうどんが人気の激安スーパーと、2980円のローストチキンが売れる、セレブが集うスーパー。正反対の2つを比べてみると見えてくるものとは…？