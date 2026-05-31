◇第55回京都ラグビー祭京産大47―24同大（2026年5月31日たけびしスタジアム京都）大学招待試合が行われ、京産大は47―24で同大を下した。前半7分に先制トライを挙げながら、その後に同大に主導権を握られ2トライと1PGを献上。7―17で折り返す。だが、後半に入ってスクラムなどで圧倒。LOエドウィン・ランギ（1年＝日本航空石川）やNo・8ベネディクト・アカウオラ（2年＝興国）の突破力が光り、No・8ベネディクト・ア