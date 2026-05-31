東京都中央区にある「築地本願寺」では2026年6月21日、国連が定める「International Day of Yoga(国際ヨガの日)」を記念したヨガイベントが開催されます。5月27日現在、公式サイトで申し込みを受付中です。特別な空間で心身ともにリフレッシュインド大使館が主催する本イベントは、歴史と荘厳さが調和する築地本願寺の境内で、朝の清らかな空気を感じながらヨガを体験できるもの。都市の喧騒を忘れ、インドに古くから伝わる知恵に