小学生以下の子どもを対象にした職業体験イベントが秋田市で開かれ参加した子どもたちがはたらくことの魅力に触れました。参加した女の子「そこの車止まりなさい」秋田市のセリオンプラザで行われた仕事体験イベントには3歳から小学生までのおよそ800人が訪れました。このイベントは、幼いうちから様々な仕事に携わる人と触れあうことで働くことの楽しさややりがいを感じてほしいと毎年開催されています。エステティシャンの女性「