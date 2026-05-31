山形県東根市では５月３１日、「さくらんぼ種飛ばしワールドグランプリ」が開かれ、約１０００人の参加者が新記録に挑戦しました。 【写真を見る】コツは舌をU字型にすること！さくらんぼ種飛ばし歴代最高記録は２０メートル超！新記録更新なるか！？ さくらんぼの生産量日本一を誇る東根市をPRしようと始まったこの大会。 一般とレディース、子ども（小学生以下）の３つの部門にわかれ、種を飛ばした距離を