５月２７日、山形県鶴岡市の観光わらび園にわらび採りに出かけ、行方がわからなくなっていた７８歳の男性が、３１日午前、心肺停止の状態で見つかりました。 心肺停止の状態で発見されたのは、遊佐町に住む７８歳の男性です。 男性は５月２７日午前１０時ごろから妻と知人と３人で鶴岡市木野俣（きのまた）にある「一本木観光ワラビ園」を訪れ、わらび採りをしていました。しかし、男性は約束の時間を過ぎても集合場所に戻らず、