■6月1日～6日の決算発表銘柄(予定)★は注目決算 ● 6月 1日――――――――――――2銘柄発表予定 伊藤園 [東Ｐ] ピープル [東Ｓ] ● 6月 2日――――――――――――1銘柄発表予定 ダイサン [東Ｓ] ● 6月 3日―――――