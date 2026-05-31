中国メディアの央視財経は26日、多くのショートドラマ企業が海外進出を成長の方向性にしていると報じた。報道によると、海外のショートドラマ市場はこの2年で急拡大しており、中国国内で競争が激化する中、多くのショートドラマ企業が海外進出を成長の方向性としている。さらに、この動きを後押ししているのが人工知能（AI）だ。広東省広州市内のある企業は海外市場の開拓に取り組み、今年はAIショートドラマの海外向け注文が激増