7歳差の男の子兄弟を育てるヨカ(＠yoka9003)さんは、育児や家事、ワーママとしての日常をInstagramで発信している。共感を集める“あるある”漫画の中でも、「私がワーママになってよかったこと」は多くの反響を呼んだ。今回は、過去に経験した“理解のない職場”での苦悩や、現在の働きやすい環境について話を聞いた。【漫画】本編を読む■「社員の手を煩わせないで」と言われた過去ヨカさんは以前、大手企業の店舗で働いていたと