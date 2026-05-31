◇交流戦広島1―3ソフトバンク（2026年5月31日みずほペイペイD）チームが交流戦6連敗を喫する中で1番・名原典彦が2安打と気を吐いた。初回先頭で右前打で出塁。1点を返した直後の8回2死一塁では右前打でつないだ。青森大から22年育成ドラフト1位で入団して4年目。今月21日に支配下登録され、1軍昇格から9試合でマルチ安打を記録するのは6度目だ。25歳の右打者は「気持ちだけは絶対に負けたらいけないと思って、打席