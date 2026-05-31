日本テレビが31日、名物演芸番組「笑点」の「60周年スペシャル」を生放送した。番組公式Xは放送前に「笑点60周年スペシャル放送いよいよ本日5／31(日)夕方4時30分−6時00分」と書き出した上で「60年間おつかれさまです」とポスト。山田が高く積まれた座布団を運ぶビジュアルには同じく「60年間おつかれさまです」の一文があった。このポストが、山田の勇退を示唆しているのではとの指摘が相次いでいた。番組内で大喜利での6代