女優の八代みなせ（41）が31日、自身のXを更新。所属事務所の退所を発表した。八代は「皆様へ事務所退所のご報告です」とし「本日をもちまして所属事務所LIBERA株式会社を退所する運びとなりました」と報告。「短い期間ではございましたが、様々な活動や貴重な経験の機会をいただき、私にとって大変有意義な日々となりました。また、これまで共に歩み、支えてくださった皆様のおかげで活動を続けることができましたこと、心より