鈴木憲和農林水産大臣が３１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。日本ダービーの感想をつづった。鈴木氏は「ダービーは本当に特別」と書き出し「パドックでの緊張感から、僅差での２冠馬とダービージョッキーの誕生。涙が止まりませんでした…」と感動を明かした。競馬は農水省の管轄。鈴木氏はプレゼンターを務めるため東京競馬場を訪問していた。仕事だけではなく、競馬ファンということで気持ちが高まったようだ。続けて「こ