巨人は３１日の日本ハム戦（エスコン）に０―３で完封負け。先発した竹丸和幸投手（２４）は自己最長の８回を投げ、４安打３失点と力投したが、打線の援護に恵まれず６勝目はならず４敗目を喫した。０―０の３回二死二、三塁で郡司に６球目のチェンジアップを左翼フェンス直撃の適時二塁打とされ、２点を先制された。７回には、先頭の万波にチェンジアップを捉えられ、中堅バックスクリーン奥のカメラマン席まで運ばれる特大ソ