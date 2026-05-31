5月29日に女性向けファッション雑誌『ViVi』の公式と、タレントの村重杏奈が自身のInstagramを更新。同日に発売された村重杏奈の写真集『あんな』のPR動画が公開された。その動画内での村重の姿に注目が集まっているようだ。「村重さんは胸元が大胆に開き、太ももにスリットが入った露出度の高いキャミソール型のワンピースで登場。軽いスキップをしながら《しげの写真集…今日発売やったー》と拍手をしながらコメントし、その後