5月28日に配信された、くりぃむしちゅーの有田哲平のポッドキャスト、『有田脳人』が話題を呼んでいる。音声配信サービス『Audible』で2022年12月から始めた即興トーク・ドキュメンタリー番組『有田脳』のスピンオフという位置付けのこの番組。有田がゲストを迎え、「有田哲平の脳みそを共に作ってくれた人をお呼びしてお話を伺う」といった内容。28日配信回では、“幻の番組”の放送作家が出演したのだ。「この日のゲストは、20