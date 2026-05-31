広島・大盛穂外野手（２９）が敗戦の責任を一身に背負った。３１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に「２番・中堅」で先発出場したが、チームは１―３で敗戦。交流戦開幕６連敗となった。試合の流れを左右したのは初回だった。ソフトバンク先発・徐若熙を攻略するためにも、先頭打者の出塁は理想的なスタートだった。１番・名原が右前打で出塁し、無死一塁で迎えた第１打席。フルカウントから名原がスタートを切ったが、大