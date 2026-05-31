投稿主さんの旦那さんがDIYで作ったキャットウォークを猫さんにお披露目したところ、上手に歩いて渡っていたのだとか。動画は7.1万回以上も再生され、「凄いです！！それに素敵」「めちゃくちゃ素敵～。にゃんも嬉しそう」とのコメントが集まっています。 【動画：DIYで『キャットウォーク』を作った結果…高いクオリティと『猫の反応』】 DIYで作ったキャットウォークを猫さんにお披露目 Instagr