保健所に持ち込まれた子猫とひとりぼっちで鳴いていた子猫が幸せな家猫になるまでの動画が感動的と話題です。動画には「いつ見ても感激です」「里親さん家で元気に幸せにね」等のコメントが寄せられ、6.8万回以上再生されているようです。 【動画：生後２ヶ月で保健所に持ち込まれた猫→母親とはぐれた子猫も続けて保護したら…『素敵な展開』】 保健所の子猫を保護 YouTubeチャンネル「にこねこ【保護猫の保育園】」に投