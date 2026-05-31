『スターラブレイション covered by RINO（IS:SUE）』サムネイル 4人組ガールズグループ・IS:SUE（読み：イッシュ）のRINOが31日、YouTubeチャンネル「Re:Re:Re:TUNE（リリリチューン）」登場。ケラケラの「スターラブレイション（2026 ver.）」をカバーした動画が公開された。【動画】「スターラブレイション」covered by RINO（IS:SUE）国内外の多様なアーティスト・クリエイターがさまざまな時代の名曲に再び息