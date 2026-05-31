愛知県西尾市で31日、梅雨や台風のシーズンを前に防災訓練がありました。矢作川の河川敷での訓練には市の職員や消防団員などおよそ260人が参加し、川の水位が上昇した想定で、土嚢を積み上げる手順などを確認しました。参加した消防団員は「災害が発生した際に市民の方々の生命や財産を守れるような、安心して暮らせるような気持ちで訓練にいどみました」と話していました。