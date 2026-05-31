沖縄の南を進んでいる台風6号は、6月3日ごろに東海地方に接近する見込みで、大雨や暴風に警戒が必要です。気象台によりますと、台風6号は沖縄の南を発達しながら北に進んでいて、6月3日ごろに暴風域を伴って東海地方に接近する見込みです。2日午後6時までの24時間の降水量は多いところで愛知と岐阜で50ミリ、三重で120ミリ、さらに3日午後6時までに愛知で200ミリ・三重で300ミリなどと予想されています。空の便にも既に影