◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本ーアイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表との壮行試合に臨む。試合前練習で選手が登場すると、スタンドから大歓声。ゴール裏には国旗、ユニホームなど３枚のビッグブラッグが登場した。なお、前日練習でボール回し後にロッカーへと下がり、全体練習を切り上げたＤＦ瀬古歩夢も姿を見せ、ベンチ