記事ポイントハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」でFlower Miffyグッズを販売中ショップ「クート」でHUIS TEN BOSCH×Flower Miffy アクリルキーホルダーなど4商品を展開Flower Miffyの世界観とハウステンボスらしいモチーフを楽しめる ハウステンボスで開催中の「ミッフィーバースデーマンス2026」に、Flower Miffyのコラボグッズが登場しています。Flower Miffyは、ミッフィーと花を組み合わせたフラワーギフ