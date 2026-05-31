◇プロ野球 セ・パ交流戦 ロッテ 4-2 阪神(31日、ZOZOマリン)ロッテは逆転勝利で連敗を2でストップ。決勝2点タイムリー2ベースを放った山口航輝選手が打席を振り返りました。同点の8回裏1アウト1、2塁でカウント1-2と追い込まれてから、阪神・モレッタ投手が外角に投じたスライダーを逆らわずに右中間へ。「2球振った時点で『これやべえな』と思ったんですけど、なんとか切り替えてちょっとゾーンを上げて、なんとかコンタクトした