三宅裕司率いる熱海五郎一座シリーズの舞台「仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜」（５月３１日〜６月２４日）の取材会が東京・新橋演舞場で行われた。渡辺正行、春風亭昇太らとともに小倉久寛（７１）が出席。宣材写真のイメージもあってか、かつては黒髪イメージが強く、近年は明るい髪色で登場することが多かったが、綺麗なロマンスグレーの髪で登場し、雰囲気が変わっていた。三宅裕司と長年の盟友