◇ファーム・リーグ交流戦ヤクルト5―3ハヤテ（2026年5月31日戸田）左脇腹痛で長期離脱していたヤクルト・山田哲人内野手が実戦復帰した。ファーム・リーグ交流戦のハヤテ戦（戸田）に「3番・DH」で出場。今季初実戦は2打数無安打だった。初回無死一、二塁で遊ゴロ併殺打。2回2死三塁では遊ゴロに倒れ、5回1死の打席で代打を送られた。山田は今季がプロ16年目。2月の春季キャンプ中に左内腹斜筋肉離れと診断され、調