ＪＲＡを監督する鈴木憲和農水相（４４）が３１日、東京競馬場に来場し、ダービーの表彰式に出席。自身のＸで「ダービーは本当に特別。パドックでの緊張感から、僅差での２冠馬とダービージョッキーの誕生。涙が止まりませんでした…」と投稿した。競馬好きとしても知られており、「この瞬間に立ち会わせて頂き、感謝しかありません。走ってくれる馬はもちろん、全ての競馬関係者の皆様、日本中で応援してくださる皆様、本当に