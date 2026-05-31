◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準決勝東京ベイ26―24埼玉（2026年5月31日東京・秩父宮ラグビー場）レギュラーシーズン（RS）2位の埼玉と3位の東京ベイの対戦は、3季ぶり2度目のリーグ制覇を目指す東京ベイが26―24で競り勝ち、2季連続3度目の決勝進出を決めた。6月7日に東京・MUFG国立で行われる決勝では、初のリーグ制覇を目指すRS1位の神戸と対戦する。東京ベイのSHは5月のRS第17節・BR東京戦から32歳