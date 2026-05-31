【WWE】SMACK DOWN（5月29日・日本時間30日／スペイン・バルセロナ）【映像】「美しすぎる」最恐女子、カメラ目線で“大サービス”欧州でもその熱狂は健在。米マット最高峰で断トツの人気を誇る美女レスラーが、入場シーンだけで世界中のファンを釘付けにした。世界最大級のプロレス興行「WWE」は、夏の欧州ツアーがスタート。日本時間6月1日深夜に開催されるプレミアムライブイベント（PLE）