ギャル雑誌『egg』モデルとして一時代を築いた“ルミリンゴ”ことRumiのフォトエッセイ『考えすぎ注意報〜自分で自分をアゲる大作戦〜』が、2026年7月17日に発売されることが決定し、表紙とタイトルが公開された。【写真】ギャル・ルミリンゴの限定特典『Rumi語録ステッカー』本書は、「明日が来るのが怖い」と感じるほど落ち込んだ心を軽くし、前を向くきっかけを届けるフォトエッセイ。考えすぎて不安を抱えてしまう人に向け