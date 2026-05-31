ボートレース尼崎の「第58回琴浦賞競走」は初日を終えた。植木美帆（22＝東京）の「24」は初下ろしから3節連続◎評価で、うち2優出の実績エンジン。初日1Rの1号艇で登場すると、1周2Mで間げきを突いて白星スタートを決めた。「最近乗ったエンジンの中で一番いい。乗った感じがいいですね」と良機の手応えを感じ取った。「エンジンがいいから波を越えられたのかもしれません。ペラはそのまま。このまま行きます」。昨年10月29