お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（61）田中裕二（61）が31日、日本テレビ系名物演芸番組「笑点60周年スペシャル」に生出演し、漫才を披露した。同番組には27年ぶりに登場。太田は「光栄ですね」と切り出した。漫才では、「笑点」ネタに時事問題を絡めた。6代目座布団運びの山田隆夫（69）が40年以上も活躍していることに対し、太田は「笑点のプーチンって言われてる」「70歳の老人が座布団を運んでいる。今見たら、老人虐待番組