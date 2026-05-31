夏本番を前に、エアコンの省エネ基準が厳しくなる「2027年問題」に伴う駆け込み需要が顕在化している。日本電機工業会によると、4月のエアコンの出荷金額は1002億円と、前の年の同じ月から34％増え、過去最高を記録した。“設置工事は1カ月空きがない状態”暑さが本格化するなか、エアコンの買い替えを急ぐ動きが強まっている。大手家電量販の都内店舗では、相談を受け付けるテーブルを増やして対応しているが、この土日の相談は、