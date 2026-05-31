天気予報は福山佳那・気象予報士です。雲の様子から見ていきましょう。台風6号、沖縄の南の海上で白く渦を巻いています。■台風予想進路図この後の予想進路です。あす月曜日からあさって火曜日にかけて強い勢力で沖縄や奄美に近づいたあと、水曜日ごろにかけて赤色の暴風域を伴ったまま、本州の南岸に沿うように東へと進む予想です。■雨と風の予想雨の予想を見ていきます。あす月曜日には、沖縄や奄美に台風本体の雨雲がかかる予