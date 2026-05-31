ギャル雑誌「egg」のモデルとしてデビューし「ルミリンゴ」の愛称で平成ギャルブームを牽引（けんいん）してきたRumi（38）のフォトエッセー「考えすぎ注意報〜自分で自分をアゲる大作戦〜」が7月17日に発売されることが31日、分かった。同書は、不安や悩みに押しつぶされそうな夜に、自分で自分の心をアゲるためのヒントを届ける1冊となっている。いじめ、詐欺被害、自律神経失調症、離婚、仕事ゼロ、残高ゼロなど、さまざまな逆