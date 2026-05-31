レイニが、新曲「Girl’s Whispers(Reprise of orbit-3)」を6月24日に配信リリース。また、あわせてジャケット写真および新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：レイニ、まざまざと見せつけた輝かしい才能“未完の大器”が描く壮大な物語の第一歩を目撃） 本情報は、5月31日に行われたTOKYO FM主催イベント『CC (Cultural×Crossroads)』でのライブMCの中で発表。レイニは「自分の中でもとても新し