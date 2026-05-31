今年秋のアジア競技大会の日本代表選考を兼ねたビーチバレーの大会が北区の名城公園で開かれ、照りつける日差しの中、国内トップ選手のプレーに歓声が上がりました。最終日の31日は準決勝と決勝があり、SVリーグウルフドッグス名古屋で活躍しビーチバレーとの二刀流に取り組む水町泰杜選手らのペアなど男女2組ずつが代表に内定しました。