£Ê£²ÂçµÜ¤Ï£³£±Æü¡¢µÜÂôÍªÀ¸´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ÖµÜÂô´ÆÆÄ¤È¶¨µÄ¤Î¤¦¤¨¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤òÂº½Å¤·¡¢ÌÀÆü°Ê¹ß¤Î¥Á¡¼¥à¤Î³èÆ°¤ËµÜÂô´ÆÆÄ¤¬»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£²¡¦£Ê£³É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥ÉÂè£²Àï¹âÃÎÀï¤Ï¡¢¸ÍÅÄ¸÷ÍÎ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£´îÌ¾Å¯Íµ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢¸ÍÅÄ¸÷ÍÎ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢²£»³½ã¥³¡¼¥Á¤âº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²£°£²£¶¡Á£²£·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö