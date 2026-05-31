◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武０―６ＤｅＮＡ（３１日・ベルーナドーム）ＤｅＮＡは尾形崇斗（しゅうと）投手がプロ初先発で５回無失点の好投で移籍後初勝利をマークした。相川亮二監督は「本当に十分な自分の投球をしてくれた」と絶賛。交代を告げた際には「もう１回、２回いける余力もあった」ように見えたが、「いいスタートを切ってほしかったので５回で交代しました」と早めに継投策を講じた理由を明かした。最