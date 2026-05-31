俳優クォン・サンウの妻で女優のソン・テヨンが、英語の勉強に対する率直な考えを打ち明けた。5月31日、ソン・テヨンは自身のYouTubeチャンネル「Mrs.ニュージャージー ソン・テヨン」に、「ベテランママのソン・テヨンが久しぶりに新生児を抱くと起きること」というタイトルの動画を公開した。【写真】遺伝子強すぎ…クォン・サンウ、息子と“密着ショット”ソン・テヨンは自身の英語の先生と会い、手作りのミルフィーユ鍋のミー