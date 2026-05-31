お笑いコンビ「ジャングルポケット」のおたけ（43）が31日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「大変な事件です」とし、ユーザーに緊急事態を報告した。おたけは「皆様ご報告です大変な事件です拡散して下さい！！！」と切り出すと「先程LINEが乗っ取られてしまいデーターが全部消去されました」と告白。「それと僕から変なLINEが来たらそれは乗っ取りなのでやめて下さい。お知り合いの方ご連絡はInstagramのDMでお願い