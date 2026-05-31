STU48石田千穂（24）の卒業コンサートが31日、東京・Kanadevia Hallで開催される。グループの全シングルで選抜メンバーに選ばれた絶対的存在の門出が行われるKanadevia Hallの旧名称は「TOKYO DOME CITY HALL」であり、場所は東京ドームと同じ敷地内。この日、東京ドームでは国民的アイドルグループ・嵐のラストコンサートが開催される。STU48のファンが詰めかけたKanadevia Hallの入り口では、スタッフによる「嵐の会場とは異なる