【ワシントン＝向井ゆう子】トランプ大統領は５月３０日、米国の建国２５０年を祝うコンサートに出演予定だった歌手らが相次いで出演を辞退したことを受け、歌手らを「三流アーティスト」などとこき下ろし、コンサートの代わりに自身が演説する方針を表明した。コンサートなど一連の行事は、ホワイトハウス主導で設立された官民連携の「フリーダム２５０」が主催し、ワシントンの連邦議会議事堂に面するナショナルモールで６月